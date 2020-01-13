Гонщики КАМАЗ-мастер об итогах 7-го этапа Дакара

Об успехе российской команды «КАМАЗ-мастер» на седьмом этапе Дакара мы уже рассказывали, теперь же есть возможность привести некоторые дополнительные подробности.

Интересный факт: лидер общего зачета в грузовом классе Андрей Каргинов после шести этапов показывал 9-е время в абсолюте (внедорожники и грузовики), его напарник Антон Шибалов – 10-е. На старт сегодняшнего спецучастка оба российских экипажа ушли вслед за двадцаткой внедорожников, что с учетом скоростного этапа давало определенное преимущество.

Лучшим по итогам спортивного дня вновь стал Андрей Каргинов, проехавший 546 км за 5 часов 1 минуту 2 секунды. На каждой из контрольных отметок экипаж КАМАЗа под номером 511 показывал лучший результат и выиграл свой третий этап на «Дакаре-2020».

Андрей Каргинов: «Спецучасток был очень быстрым, весь день ехали на максимальной скорости. Сегодня не было много дюн, а те, что встречались, были не очень большими».

Андрей Мокеев, штурман экипажа №511: «Были места, где можно было уйти с курса. Очень много дорог на твердых и песчаных плато. Песка было не так много, больше пересекали песчаные хребты. Так целый день это и чередовалось. Но скоростных этапов было больше. Что касается обгонов, то никого перед собой не видели».

Успешным получился день и для экипажа Дмитрия Сотникова. По ходу дистанции он продемонстрировал высокий темп, что достаточно быстро позволило ему обогнать голландца Януса ван Кастерена и белоруса Сергея Вязовича. На финише Сотников уступил Каргинову всего 3 секунды.

Дмитрий Сотников, пилот экипажа №501: «Всё прошло хорошо, мы обогнали ван Кастерена и Вязовича, подъехали к Шибалову и проехали за ним больше половины спецучастка. Задачей было подстраховать два лидирующих КАМАЗа, с чем мы справились, и привезли машину целой с хорошим результатом. Этап был длинным, средняя скорость составила 110 км/ч. Я бы сказал, что он получился скучноватым. Сегодня переезжали более рельефные и высокие дюны, как понимаю, с каждым днем мы приближаемся к самым сложным пескам».

Третий результат в протоколе седьмого этапа у Антона Шибалова.

Антон Шибалов, пилот экипажа №516: «Сегодня очень скоростной день. Несмотря на большую протяженность, проехали очень быстро. Проблем не было, интересный спецучасток, едем дальше».

В генеральной классификации серьезных перестановок не произошло. Экипаж Каргинова увеличил свое превосходство над Шибаловым и Вязовичем до 21 и 46 минут соответственно.

Вчера хорошей новостью для всей команды «КАМАЗ-мастер» стало возвращение в гонку экипажа Эдуарда Николаева, сошедшего на шестом этапе из-за технических проблем. В воскресенье Николаев большую часть дистанции показывал четвертый результат, а на последней контрольной отметке проигрывал Каргинову 5 минут. Но в итоговом протоколе время россиянина выглядит не совсем понятным – 8 часов 58 минут 58 секунд. На момент написания релиза разъяснений от судей пока не поступило.

В понедельник участникам ралли-рейда предстоит проехать по маршруту восьмого этапа, его протяженность составит 713 км, 474 из которых будут боевыми. Завтра участников Дакара ждут горные пейзажи, каньоны, дюнные поля и быстрый 40-километровый прямик.