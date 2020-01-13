В «КАМАЗ-мастер» довольны итогами восьмого этапа

По мере приближения ралли-марафона к финишу растут отрывы в генеральной классификации. Перед стартом восьмого этапа тройка лидеров оторвалась на приличное расстояние – от идущего первым в грузовом зачете Андрея Каргинова до четвертого в рейтинге чеха Алеша Лопрайса уже почти два часа. Белорус Сергей Вязович, занимающий третье место, уступал российскому экипажу более 46 минут. И чтобы остановить ежедневно растущее отставание, ему нужно было атаковать. Но по признанию самого гонщика, на прямых его грузовику не хватает мощности, чтобы угнаться за КАМАЗами.

Именно сегодня организаторы ралли подготовили для участников 40-километровый прямой участок, на котором более мощные автомобили могут заработать дополнительное преимущество, но его можно было потерять в песках и дюнах, что и случилось с большинством грузовых экипажей.

Как и в предыдущие дни, на старт 474-километрового спецучастка в грузовом зачете первыми ушли три экипажа “КАМАЗ-мастер”. Разница только в том, что Андрей Каргинов, Дмитрий Сотников и Антон Шибалов выходили на маршрут с 30-секундным гандикапом друг от друга. Турнирное положение позволяло ехать быстро, но без ненужного риска. Тем более все три машины шли близко и могли рассчитывать на подстраховку в случае непредвиденных обстоятельств. Эдуард Николаев, продолжающий выступление на “Дакаре” в отдельном зачете Dakar Experience, стартовал через 75 минут. И показал лучшее время на отметке 46 км.

В районе 80 км остановился, застряв в дюнах Сергей Вязович, на помощь которому пришли его партнеры по команде Алексей Вишневский и Александр Василевский, лидер “МАЗ-СПОРТавто” уступил на этом отрезке 13 с лишним минут. А ставший седьмым днем ранее голландец Виктор Верштейен проиграл и вовсе 41 минуту.

Более получаса на двух остановках потерял Янус ван Кастерен. Копаться в песках пришлось трем Мартинам – Мацека вытаскивали Солтис и ван ден Бринк, который чуть позже увяз сам и на момент публикации релиза до финиша еще не добрался. Прибегнуть к помощи грузовиков пришлось россиянину Алексею Шмотьеву на мотовездеходе и саудовцу Ясиру Сейдану на внедорожнике – оба опрокинули свои машины на дюнах. Не зря организаторы предупреждали о коварных дюнах и песках, преодолеть которые с первого раза является признаком высокого мастерства.

Чередующиеся с твердым плато высокие дюны – особое испытание для всего экипажа. И в эти моменты важна роль механика. Ему на протяжении всего дня приходится следить за общим состоянием грузовика, вовремя подкачивать или спускать давление в шинах. Факт: для того, чтобы накачать колесо, требуется от трех до пяти минут. И ошибка в работе может привести к быстрому изнашиванию резины, что влечет за собой потерю времени на замене колеса. Также максимальную концентрацию необходимо проявить пилоту и штурману: первому, чтобы справиться с дюнами, второму, чтобы найти правильный курс при взятии естественного барьера.

В районе 80 км экипаж Николаева остановился для замены колеса. Гонщики потеряли 11 минут, но на финише показали пятый результат.

Евгений Яковлев, штурман экипажа № 500: “Было бездорожье и на одном из бугров приземлились на переднее левое колесо прямо в камень. Давление воздуха в шине было невысоким, потому что только вышли из дюн. Долго меняли колесо из-за проблем с домкратами, потратили 11 минут. В остальном все было хорошо, энергично и динамично прошли дюны, особенно завершающую их часть.

Сегодня мы не плутали. Очень много обгоняли грузовиков. Перед 80-м километром, перед тем, как пробили колесо, видели стоящего Вязовича и его партнеров по команде. Потом, когда мы остановились для замены колеса, они нас обошли. А после уже мы уткнулись в пыль, но стали обгонять грузовики по второму разу”.

Лучшим на этапе, уже в четвертый раз в Саудовской Аравии, стал экипаж Андрея Каргинова – 4 часа 24 минуты 58 секунд. Почти шесть минут ему проиграл Антон Шибалов.

Андрей Каргинов, пилот экипажа № 511: “Старт был быстрым, каменистый участок преодолели довольно резво. Понимали, что у нас большой отрыв и есть запас, поэтому ехали быстро, но безопасно, старались держать высокий темп. “Дакар” – не последняя гонка, важно совершенствовать свое мастерство.

Дальше началось чередование дюн и плато. Встретили сложные дюны, которые проехали без труда. Запомнилась привязка курса на 30 км, здесь у нас была максимальная скорость в 139-140 км/ч. Потом проехали еще 15 км в таком режиме. Следили за шинами, берегли их. В дюнах было видно много следов, где крутились джипы, приходилось быть внимательными и собранными, искать свою траекторию. Обгонов на этапе не совершали”.

Вновь занять первые четыре места КАМАЗам помешал Алеш Лопрайс, показавший третье время. Сотников только четвертый, зато в генеральной классификации экипаж №501 поднялся на пятую строчку, обойдя Мартина Мацика.

Дмитрий Сотников, пилот экипажа № 501: “Дюны становятся всё выше и выше, растет их сложность. Те, что повыше, имели сложный рельеф, и не всегда их было удобно пересекать. Особенно непросто было в начале, когда дюнные секции растягивались на 3-4 километра, а между ними было такое же расстояние жесткого плато. Приходилось накачивать давление в шинах на плато: скорость была максимальной, колеса приходилось беречь, и при въезде в дюны на первом километре была опасность застрять, потому что машина шла очень тяжело.

Во второй части маршрута дюны были более высокими и рельефными, сложные спуски. Местами приходилось уходить со следов джипа, чтобы более безопасно преодолеть препятствие. В начале, когда пропускали Антона Шибалова, между нами вмешались джипы, они пылили. Затем подъехал Лопрайс, пытался нас объехать. Потом мы встали в один ритм с Антоном и до финиша шли с ним и с Андреем Каргиновым в зоне видимости. По навигации проблем не было, всё было понятно”.

По итогам восьми этапов Каргинов в генеральной классификации опережает Шибалова уже на 27 минут. Вязович уступает россиянам более часа. Отставание остальных участников составляет более двух часов.

Антон Шибалов, пилот экипажа №516: “Наш экипаж работал слаженно. Несмотря на то, что был скоростной участок, штурману приходилось быть внимательным. В такие дни больше работы достается механику, ему нужно менять давление в колесах, ведь спецучасток чередуется с дюнами и быстрыми отрезками. Сегодня была одна секция около 30-40 км – прямая широкая дорога, где не было видно горизонта. Просто ровная песчаная пустыня”.

Во вторник участникам Дакара-2020 предстоит отправиться на северо-восток Аравийского полуострова по маршруту девятого этапа Вади-эль-Давасир – Харад. Его протяженность составит 891 км, 415 из которых будут боевыми. Гонщики впервые заедут в пустыню Руб-эль-Хали.