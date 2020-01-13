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Автоспорт

Умер первый датский гонщик Формулы 1 Том Белсо

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После продолжительной болезни в возрасте 77 лет скончался датский гонщик Том Белсо, выступавший в Формуле 1 в середине семидесятых.

Попав в автоспорт в качестве механика, Том получил возможность гоняться на Volvo Виттрупа Виллумсена, с которой работал – и одержал победу. В 1969-м за рулём Ford Escort он стал чемпионом Скандинавии по турингу и перешёл в формульные серии, где успешно выступал в Формуле 5000 и привлёк внимание Фрэнка Уильямса, получив шанс провести Гран При.

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Недостаток финансирования сократил его гоночную программу, Белсо заявлялся на семь Гран При, но стартовал в двух, а финишировал только в одном, закончив восьмым гонку в Андерсторпе.

После окончания короткой карьеры в автоспорте, Белсо добился успехов в бизнесе, став одним из крупнейших производителей мюсли. В последние годы датчанин боролся с раком, в ночь на субботу он скончался. У него остались жена и трое детей.

Источник:www.f1news.ru
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