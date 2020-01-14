Роман Грожан: На этот раз команда хорошо готова к сезону

С начала года Роман Грожан тренируется в Альпах, но скоро вернётся в Великобританию, чтобы пройти подгонку сиденья и встретиться с инженерами Haas F1. Французский гонщик заявил, что ещё не видел новую машину, но уверен – подготовка к сезону идёт по графику.

Роман Грожан: «Я ещё не видел новую машину, но представляю её раскраску. Скоро предстоит пройти подгонку сидения – тогда я и увижу новое шасси. Затем я проведу немного времени на базе в Великобритании, посмотрю чертежи машины. Мы должны всё подготовить к первым тестам в Барселоне. Как и каждый год, мы максимально выкладываемся и пока не выявили никаких проблем.

Я с оптимизмом жду начала сезона. В прошлом году машина была сложна в управлении и непредсказуема, у меня сменился инженер – нужно было научиться работать вместе. Сейчас команда гораздо лучше готова к сезону, чем год назад.

Моя цель – избегать ошибок и показать, на что я способен. В прошлом году я редко ошибался, разве что в Сильверстоуне, когда машину развернуло на пит-лейн. В остальном ошибок было немного, и когда появлялась возможность заработать очки, мы старались её не упускать. Я не лучшим образом выступал в квалификациях, и мне не нравилось поведение машины, поэтому я хотел бы, чтобы в этом году всё прошло лучше.

Цель Haas F1 – отыграть позиции в Кубке конструкторов. Вряд ли мы сможем догнать тройку лидеров, но надеемся побороться с остальными за четвёртое место».