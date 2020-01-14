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Автоспорт

Стоффель Вандорн: Надеюсь выиграть гонку в этом году

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18 января в Сантьяго пройдёт второй этап сезона Формулы E, Стоффель Вандорн надеется подняться на подиум. Перед поездкой в Чили бельгийский гонщик посетил автосалон в Брюсселе и рассказал о своих ожиданиях…

Стоффель Вандорн: «В Mercedes отлично начали сезон в Формуле E – мы дважды поднимались на подиум и, я надеюсь, продолжим в том же духе. Нас ждёт второй этап. Посмотрим, как всё пройдёт в Сантьяго. Не знаю, сможем ли мы добиться более высоких результатов, но сделаем всё возможное.

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В первых восьми гонках прошлого сезона оказалось восемь разных победителей, и в этом году будет так же. Ключ к успеху – избегать ошибок и стабильно зарабатывать очки. Очевидного фаворита нет, судьба титула обычно решается в финальной гонке. Всё зависит от стабильности, поэтому моя цель – постоянно зарабатывать очки. Хотя я надеюсь выиграть какую-нибудь гонку. Победа Mercedes стала бы лучшим сюрпризом сезона.

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Мне нравится выступать в Формуле E, концепция этого чемпионата отличается от других серий, где я гонялся. Все трассы находятся в центре городов, борьба в гонках очень плотная – почти как в картинге. Отрывы минимальны, и надо всё держать под контролем. Важную роль играет стратегия, в результате гонки получаются очень интересными».

Источник:www.f1news.ru
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