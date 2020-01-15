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Автоспорт

Карлос Сайнс-старший: Ситуация была опасной

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В короткий десятый день Дакара Карлос Сайнс-старший смог закрепить лидерство в основной классификации. Вечером испанец подвёл итоги дня…

Карлос Сайнс-старший: «Я не думал, что Нассер (Аль-Аттия) и Стефан (Петерансель) отстали, но не стоит придавать этому слишком большое значение – завтра всё может измениться. Нужно сохранять концентрацию.

Сегодня была небольшая песчаная буря, видимость ухудшилась, несколько раз машина прыгала на дюнах, удар при одном из этих прыжков был довольно сильным. Потом мы быстро нашли контрольную точку. Всё прошло хорошо.

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Мы ехали довольно быстро, но ситуация была опасной. Организаторы остались без медицинских вертолётов – они все были заняты, поэтому остановили марафон.

Надеюсь, завтра всё тоже пройдёт гладко. Нужно проехать максимально быстро, не допускать ошибок и избежать неприятностей. Впереди самая сложная часть ралли в дюнах, сто с лишним километров, мы постараемся проехать её чисто».

Источник:www.f1news.ru
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