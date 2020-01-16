Экономический эффект от гонки в Баку – более $500 млн

Организаторы Гран При Азербайджана в партнёрстве с британским агентством PricewaterhouseCoopers оценили экономический эффект от проведения этапов Формулы 1 за четыре года в 506 миллионов долларов. Прямые расходы при этом составили около $300 млн.

Больше всех от проведения Гран При выиграли компании, связанные с туризмом, транспортом, гостиницами и питанием – за четыре года за счёт этапа Формулы 1 они заработали $73,8 млн.

Каждый год создавалось около 7500 временных рабочих мест с акцентом на молодёжь, которая смогла получить уникальный опыт организации крупного международного спортивного мероприятия.

«Мы всегда подчеркивали, что этап Формулы 1 в Баку – больше, чем просто событие, которым можно похвастать», – заявил исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов. «Гран При должен был стать движущей силой экономических, социальных и культурных перемен, создать новые возможности для жителей и сотрудников. Как видно из этого отчета, за последние годы удалось превзойти самые смелые наши ожидания».