Видео: Кими удивляет, демонстрируя чувство равновесия

До начала зимних тестов в Барселоне остаётся чуть больше месяца, и гонщики Формулы 1 уже приступили к подготовке к предстоящему сезону. Для Кими Райкконена он может стать последним в его карьере, по крайней мере его контракт с Alfa Romeo истекает в 2020 году.

Возможно, это ещё одна причина, которая заставляет максимально качественно готовиться, чтобы запомниться болельщикам хорошими результатами, поэтому тренируется финн весьма интенсивно, в частности, демонстрируя удивительное чувство равновесия.

Вот такое видео Арнелл разместил на своей странице в Instagram, сопроводив его следующим комментарием: «В программу сегодняшней тренировки мы включили работу на провисающем канате для развития равновесия. Сделать “пистолет” непросто даже на ровной поверхности, но вот такое упражнение ещё на уровень сложнее».

Даже как-то не верится что в прошлом году Кими разменял пятый десяток.

As for all @f1 drivers training is well underway for the 2020 season. In today’s session we included some hip stability work on the slackline. Pistol squats are hard enough on solid ground but this takes it up a notch.. 😉 @kimimatiasraikkonen . #Formula1 #Slackline #Traveltraining

A post shared by Mark Arnall (@markarnall_traveltraining) on Jan 17, 2020 at 10:48am PST