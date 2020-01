Николас Латифи будет выступать под номером 6

Дебютант Williams Николас Латифи будет выступать в Формуле 1 под номером 6, который прежде использовал Нико Росберг. В коротком видеоролике он объяснил свой выбор.

Николас Латифи: «Привет всем! Я уверен, что всем любопытно, под каким номером я буду выступать в предстоящем сезоне Формулы 1. Я выбрал номер шесть. Почему? Я из Торонто, а этот город известен как шестёрка, потому что если вы оттуда, то ваш телефонный номер начинается либо на 416 или на 647. В итоге я выбрал номер 6.

Я только что закончил работать на симуляторе Williams и подумал, что перед уходом могу придать всему более домашний вид перед тем, как я вернусь сюда в следующий раз. Это мои инженеры Гаэтан и Ронан – они станут частью команды NL6».

