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Автоспорт

Николас Латифи будет выступать под номером 6

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Дебютант Williams Николас Латифи будет выступать в Формуле 1 под номером 6, который прежде использовал Нико Росберг. В коротком видеоролике он объяснил свой выбор.

Николас Латифи: «Привет всем! Я уверен, что всем любопытно, под каким номером я буду выступать в предстоящем сезоне Формулы 1. Я выбрал номер шесть. Почему? Я из Торонто, а этот город известен как шестёрка, потому что если вы оттуда, то ваш телефонный номер начинается либо на 416 или на 647. В итоге я выбрал номер 6.

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Я только что закончил работать на симуляторе Williams и подумал, что перед уходом могу придать всему более домашний вид перед тем, как я вернусь сюда в следующий раз. Это мои инженеры Гаэтан и Ронан – они станут частью команды NL6».

Источник:www.f1news.ru
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