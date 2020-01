Видео: Роберт Шварцман за рулём Ferrari F8 Tributo

В прошлом году Роберт Шварцман стал чемпионом Ф3 и в этом сезоне дебютирует в Формуле 2, но как слушатель Гоночной академии Ferrari российский гонщик зимой получил возможность протестировать новейший спорткар F8 Tributo на скользких и извилистых серпантинах в итальянских Альпах в районе Трентино-Альто-Адидже, где расположены всемирно известные горнолыжные курорты.

Эта машина впервые была представлена на прошлогоднем Швейцарском автосалоне, у неё могучий двигатель V8 объёмом 3,9 литра с двумя турбокомпрессорами, развивающий до 720 л.с.

«Раньше мне не доводилось ездить на такой машине, – поделился впечатлениями Роберт. – У неё отличная управляемость, её легко контролировать в заносе. В целом машина очень сбалансированная, ты прекрасно чувствуешь обратную связь и на торможениях, и при разгонах.

Это настоящий суперкар, но он занимает промежуточное положение между гоночной машиной и обычным дорожным автомобилем. Управлять им – одно удовольствие. Приятно быстро трогаться с места на светофоре, зная, сколько тут лошадиных сил под капотом, даже если ты не в полной мере их используешь…»

Гонщик из Санкт-Петербурга начал заниматься картингом, когда ему было всего четыре года, а прошлой осенью он отпраздновал 20-летие, и его можно считать уже достаточно опытным молодым профессионалом.

«В начале мне было трудновато, поскольку я в основном жил в России, а затем мне пришлось переехать в Италию, – рассказал Роберт. – Эти перемены были непростыми, пока я не обзавёлся жильём, но теперь у меня спокойный настрой, и я наслаждаюсь жизнью. Но мне пришлось многим пожертвовать, ведь в жизни хочется многого добиться, но я знаю, что ради этого надо упорно трудиться, не задирать носа и не строить из себя суперзвезду.

Поэтому я стараюсь сохранять спокойствие, анализировать всё то, на что стоит обратить внимание. Люди, которые меня окружают – мой отец и все, кто работает в Академии Ferrari – помогают, берут на себя то, о чём я не могу заботиться самостоятельно. Только со временем ты понимаешь, что не всегда прав, но это постоянный рабочий процесс».

The @insideFDA pilota and F3 champion @ShwartzmanRob got an exclusive taste of the #FerrariF8Tributo on Italy’s icy Alpine roads. Power, control, precision and fun made for the perfect test drive. #FerrariMagazinehttps://t.co/rkCylHSWzd pic.twitter.com/pwy74ZhunT

— Ferrari (@Ferrari) January 22, 2020