Дженсон Баттон готовится к бахе Parker 425

Американская ассоциация Best In The Desert (BTID) по традиции начинает сезон внедорожных гонок с бахи Parker 425, которая проходит в штате Аризона. В 2020 году в этом соревновании решил выступить Дженсон Баттон вместе со своей командой Rocket Motorsport.

Его прошлогодний опыт участия в Baja 1000 закончился неудачей: до финиша экипаж бывшего гонщика Формулы 1 не добрался – подвела техника. Выступает его команда на специально подготовленном пикапе, построенном американской компанией Brenthel Industries в соответствии с требованиями категории Spec 6100.

Но теперь машину привели в порядок, и завтра участники аризонской пустынной гонки должны представить свои внедорожники технической инспекции, хотя предварительные квалификационные заезды начнутся уже в среду.

Особенность Parker 425 заключается в том, что это единственная внедорожная гонка, которая стартует всё-таки на асфальте, и только потом начинаются основные участки, проложенные по пересечённой местности. Её дистанция состоит из двух кругов по 140 миль (225 км) каждый. Трасса настолько сложная, что преодолеть один круг меньше чем за 4,5 часа мало кому удаётся.