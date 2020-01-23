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Четверг, 23 января, 2020
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Автоспорт

Формула E: Гонку в Китае пока отменять не планируют

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Мы писали о том, что китайский этап шестого сезона Формулы E, запланированный на 21 марта, оказался под угрозой. После вспышки коронавируса главное управление спорта Китая объявило временный запрет на проведение «всех спортивных событий и мероприятий, запланированных на период до апреля» 2020 года.

Ситуация вокруг гонки в курортном городе Санья на острове Хайнань ещё больше осложнилась, когда на сайте китайской национальной автофедерации появилась информация о том, что до апреля все гонки будут отменены. Но затем это сообщение было удалено – как предполагают наблюдатели, оно было либо размещено по ошибке, либо содержало недостоверную информацию.

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Официальный комментарий, распространённый пресс-службой Формулы E, гласит: «На данный момент гонка в Санье по-прежнему планируется на 21 марта, и подготовка к ней продолжается. Неопределённость появилась после некорректного заявления, сделанного в Китае, содержавшего неверную и вводившую в заблуждение информацию, которое затем было удалено.

Учитывая тревоги, связанные со здоровьем людей, мы продолжаем следить за развитием ситуации, поскольку она меняется каждый день. Мы попросили наших региональных партнёров сотрудничать с китайской автоспортивной федерацией и связаться с властями провинции Хайнань, чтобы продолжить анализ происходящего и выработать рекомендации по подготовке к гонке».

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Британское издание The Race также ссылается на высказывание представителя Формулы 1, выдержанное примерно в таком же духе: «Мы будем следить за развитием ситуации (в Китае), поддерживая тесные контакты с FIA и местным промоутером».

Источник:www.f1news.ru
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