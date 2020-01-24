В Великобритании призывают помочь автоспорту

Представители британской The Motorsport Industry Association (MIA) обратились к правительству и министерству внутренних дел с призывом обеспечить благоприятную для бизнеса иммиграционную политику после выхода страны из Евросоюза.

Индустрия автоспорта приносит Великобритании более 9 млрд фунтов, там работают лучшие инженеры Европы, но иммиграционные ограничения могут помешать работе многих компаний, в том числе команд Формулы 1.

«Чтобы сохранить лидирующие позиции Motorsport Valley в мире нужна государственная политика, позволяющая привлекать и удерживать самых лучших и талантливых специалистов из любой точки мира», – сказано в заявлении MIA.