Видео: Горит Lamborghini женского экипажа в Дайтоне

Сегодня мы приводили слова Татьяны Кальдерон, в этот уик-энд дебютировавшей в знаменитом марафоне «24 часа Дайтоны», о том, что ей нравится первый опыт выступлений в гонках на выносливость.
Увы, женскому экипажу, выступавшему под номером 19 на спорткаре Lamborghini Huracan GT3 Evo, не суждено было добраться до финиша. Примерно за пять часов до окончания гонки в моторном отсеке машины появились языки пламени, пошёл дым, и Кристине Нильсен, напарнице Кальдерон, пришлось сразу остановиться на обочине.