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Автоспорт

Видео: Горит Lamborghini женского экипажа в Дайтоне

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Сегодня мы приводили слова Татьяны Кальдерон, в этот уик-энд дебютировавшей в знаменитом марафоне «24 часа Дайтоны», о том, что ей нравится первый опыт выступлений в гонках на выносливость.

Увы, женскому экипажу, выступавшему под номером 19 на спорткаре Lamborghini Huracan GT3 Evo, не суждено было добраться до финиша. Примерно за пять часов до окончания гонки в моторном отсеке машины появились языки пламени, пошёл дым, и Кристине Нильсен, напарнице Кальдерон, пришлось сразу остановиться на обочине.

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К счастью, датская гонщица не пострадала: она быстро эвакуировалась из машины, отключив электронику и задействовав систему пожаротушения.

Источник:www.f1news.ru
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