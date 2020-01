Видео: Горит Lamborghini женского экипажа в Дайтоне

Сегодня мы приводили слова Татьяны Кальдерон, в этот уик-энд дебютировавшей в знаменитом марафоне «24 часа Дайтоны», о том, что ей нравится первый опыт выступлений в гонках на выносливость.

Увы, женскому экипажу, выступавшему под номером 19 на спорткаре Lamborghini Huracan GT3 Evo, не суждено было добраться до финиша. Примерно за пять часов до окончания гонки в моторном отсеке машины появились языки пламени, пошёл дым, и Кристине Нильсен, напарнице Кальдерон, пришлось сразу остановиться на обочине.

К счастью, датская гонщица не пострадала: она быстро эвакуировалась из машины, отключив электронику и задействовав систему пожаротушения.

Trouble for the No. 19 GEAR Racing Lamborghini Huracán GT3.

Christina Nielsen then tried to put out the fire herself. #Rolex24 #IMSA

Watch on NBCSN // https://t.co/RvX92Zp7gv pic.twitter.com/KJSW7dyWbj

— Motorsports On NBC (@MotorsportsNBC) January 26, 2020