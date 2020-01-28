Джовинацци: Я ни на секунду не забывал о своей мечте

В своём родном городе Мартина-Франка, что в итальянском регионе Апулия, Антонио Джовинацци бывает редко, но всё-таки не забывает о своих корнях. Он рассказал об этом на странице интернет-сообщества Inchiostro di Puglia, где те, кто был вынужден покинуть эти края, делятся своими историями успеха.

Меня зовут Антонио Джовинацци, и моя история – о путешествиях на скорости 300 км/ч. Я из города Мартина-Франка в провинции Таранто. Именно там всё и началось.

У меня с детства была только одна цель – стать гонщиком Формулы 1. Я помню, что о том же мечтали ещё 13 моих одноклассников. Конкуренция всегда была высокой, тем более, что на стартовой решётке Гран При всего 20 гонщиков из разных стран.

Я знал, что придётся нелегко. Свои способности я показал ещё в картинге, но с первых же гонок было понятно, что у меня много соперников. Это никогда меня не пугало. Я хотел всем доказать серьёзность своих намерений. Со временем одноклассники перестали думать о Формуле 1 и стали мечтать о работе космонавтов, футболистов и пожарных, но я – нет. Я ни на секунду не забывал о своей мечте.

Я подтвердил это на трассе, на каждом круге стремясь добиваться большего, чем соперники. Я должен был доказать семье и тем, кто поверил в меня, что они не ошиблись. Я был настроен решительно и хотел отблагодарить родителей, которым по воскресеньям тоже приходилось уезжать из нашего городка на сто с лишним километров, чтобы сопровождать меня на разные соревнования. Затем появилась потребность в новых стимулах, я хотел выше поднимать планку, бросить вызов лучшим. Именно поэтому мой родной регион стал для меня слишком маленьким. Реализация мечты требовала огромных финансовых вложений, это стало моей целью.

Так я стал ездить по миру и заниматься тем, что мне нравится больше всего. Я проехал много километров, но всегда помнил, где всё началось и чего я хочу достичь. У меня были победы и поражения. Как и во всех красивых историях, я встречал удивительных людей, которые поверили в меня. А всё остальное можно узнать из новостей спорта.

Но я по-прежнему тот самый мальчишка из Мартины-Франки, который когда-то сказал учителю: «Когда вырасту, я стану гонщиком Формулы 1». Я люблю родную Апулию, и в каких бы краях я ни путешествовал, всегда храню её в своём сердце.

На этом я мог бы закончить своё письмо, но совсем скоро начнётся новый сезон, и я хочу, чтобы у меня была возможность продолжить эту историю, ведь я по-прежнему живу моей мечтой…