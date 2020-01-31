Поль-Рикар претендует на проведение зимних тестов

Французский автодром Поль-Рикар претендует на проведение предсезонных тестов в следующем году. Директор трассы Стефан Клэр заявил, что они были готовы принять команды Формулы 1 и в этом феврале, но в последний момент уступили барселонской трассе Каталунья.

Стефан Клэр: «Мы претендуем на проведение предсезонных тестов. Мы мечтаем об этом и ведём переговоры. У нас были неплохие шансы принять зимние тесты в этом году, но затем в борьбу за них снова включились владельцы трассы в Барселоне.

Чтобы сохранить Гран При Испании был заключён договор, согласно которому предсезонные тесты тоже должны пройти в Барселоне. В руководстве чемпионата решили, что в Испании многое сделали для Формулы 1, поэтому было бы логично им помочь: продлить контракт с трассой ещё на один год и провести там зимние тесты.

В плане климата и расстояния командам неважно, ехать в Барселону или в Ле-Кастелле. На обеих трассах они получают одинаковые данные, поэтому выбор того или иного автодрома не повлечёт никаких проблем. Чего они не хотят, так это ехать на другой конец света».