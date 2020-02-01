В Зандфорте асфальтируют зоны безопасности

В Зандфорте завершается очередной этап реконструкции трассы, и в последний день января руководство автодрома отчиталось о работах, которые проводились на этой неделе.

В 3-м профилированном повороте, который называется Hugenholtzbocht в честь Джона Хугенхольца, голландского архитектора, автора проекта трассы, идёт последняя стадия подготовки основания бэнкинга, одного из наиболее интересных участков кольца.

На выходе из 1-го поворота уложены первые поребрики, а в 8-м, 11-м и 12-м поворотах строители приступили к следующему этапу работ: здесь асфальтируют зоны безопасности, но лишь частично. Там будут организованы лишь узкие дорожки, которые позволят пилоту, который допустил ошибку на торможении и не смог удержать машину на трассе, вернуться в гонку. Но между поребриками и этими дорожками будут организованы гравийные ловушки, поэтому любая попытка срезать поворот или выехать за пределы трассы неизбежно приведёт к потере скорости.

Параллельно ведётся расширение комплекса боксов и выравнивание территории паддока, продолжается строительство нового пешеходного туннеля, связывающего парковку с паддоком.

Пресс-служба автодрома подчёркивает, что съёмка трассы с воздуха без письменной лицензии руководства Circuit Zandvoort категорически запрещена, а те снимки, которыми она располагает, были сделаны вполне легально. Обещано, что вскоре появятся очередные новости о ходе работ.