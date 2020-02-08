Штайнер: Если происходят странности, то обязательно с Haas

Вчера команда Haas F1 представила первые изображения машины 2020 года, а сегодня в своей колонке на страницах нового издания The Race её руководитель Гюнтер Штайнер рассказал о задачах, которые стоят перед ним и его подчинёнными в этом сезоне.

Сейчас такое ощущение, что мы всё начинаем с самого начала. Прошлый сезон был очень странным и неудачным, поскольку сложился нестабильно. По-моему, обе машины Haas проходили в финал квалификаций чаще, чем другие команды, но результаты в гонках были плохими. Т.е. не то чтобы у нас всё было плохо, но какие-то отдельные успехи постоянно чередовались с неудачами.

Теперь мы переворачиваем эту страницу. Мы хотим доказать, что все критики были неправы – в наш дебютный год мы это уже сделали, когда заработали очки в первой же гонке, чего с новыми командами не было уже очень давно. И теперь мы хотим это повторить.

Я не настолько самонадеянный человек, чтобы утверждать, что у нас получится, ведь сейчас Формула 1 в таком состоянии, когда с расстановкой сил всё понятно, явных аутсайтедров нет, но я надеюсь, что в будущем ситуация изменится, и у всех команд появится шанс бороться за победы.

Тот факт, что в этом году технический регламент практически не меняется, можно интерпретировать как угодно, но я думаю, что особой разницы нет – происходят перемены в правилах, или регламент остаётся стабильным. История нашей команды слишком короткая, чтобы говорить, что мы выступаем лучше, когда происходят перемены в правилах, или наоборот.

Серьёзные реформы произойдут в 2021 году, и нужно будет рано приступать к работе над новой машиной – в этой ситуации для нас только плюс, что сейчас не было изменений в регламенте, и мы можем продолжить работу, начатую в прошлом сезоне. Мы проанализировали, что пошло не так – хотя не знаю, в какой мере нам удастся отыграться, ведь соперники тоже прибавят, и не знаю, когда они собираются приступить к созданию машин для 2021 года.

Поскольку в середине пелотона идёт очень плотная борьба, многое зависит от уровня выступлений гонщиков. На какой-то стадии прошлого сезона мы поняли, как надо ими управлять. Но если вы спросите меня, может ли повториться прошлогодняя история, то я не буду этого исключать, поскольку события могут развиваться по любому сценарию. Если и происходят какие-то странности, похоже, что они обязательно случаются с нами.

Мы знаем, что Роман Грожан – один из самых темпераментных гонщиков Формулы 1. В один уик-энд он может выступить прекрасно, но в следующий будет просто нигде. Но мы решили оставить его, дать ему шанс стабилизировать ситуацию, и надеюсь, что он это сделает, равняясь на свои лучшие результаты, а не на худшие. Иначе это будет не смешно!

В прошлом году нам приходилось беседовать с обоими гонщиками, и я думаю, что мы нашли неплохой подход, с которым они оба согласились, но в гонках иногда происходят непредвиденные вещи, и случиться может всё, что угодно. Но мне кажется, что всё будет хорошо.

О сокращении числа тестовых дней можно спорить. С одной стороны, чем больше тестов, чем лучше, но для этого придётся потратить больше денег, а это уже хуже… Я всегда придерживался того мнения, что, поскольку правила едины для всех, задача каждой из команд – максимально эффективно их применять.

Например, в прошлом году было несколько раз, когда наша машина останавливалась на трассе из-за проблем с электроникой, поэтому сейчас нужно обеспечить, чтобы подобное не повторялось, чтобы избежать потерь драгоценного времени.

Если машина работает на трассе, но почему-то останавливается, полчаса уходит на то, чтобы вернуть её в боксы, а потом вы тратите час или два на её ремонт. В итоге вы не можете стабильно проводить тесты, и это сказывается на всём. Дело не только в том, что вы теряете время: когда вы работаете по определённой программе, вы хотите удерживать на нужном уровне температурный режим, использовать одни и те же шины – словом, чтобы все параметры были стабильными. В случае перебоев в работе в какой-то момент становится понятно, что наверстать упущенное уже невозможно.

Теперь же каждые полчаса становятся ещё более ценными, ведь тесты будут продолжаться на 16 часов меньше, поэтому в ходе подготовки к ним необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы избежать ошибок.

В этом году нас ждёт на две гонки больше, и, по-моему, мы уже достигли определённого предела. К счастью, тесты по ходу сезона в этом году проводиться не будут, но, безусловно, ситуация остаётся непростой. По-моему, есть некий момент, когда у зрителей наступает пресыщение, и если гонок будет слишком много, у вас не получится продавать своё шоу, потому что интерес к нему ослабеет.

Кто-то может возразить, что не все болельщики смотрят все этапы чемпионата подряд. Но мне кажется, немало поклонников Формулы 1 смотрят именно все гонки, не пропуская ни одной. Думаю, среди болельщиков много именно таких, по-настоящему увлечённых людей. По-моему, Формула 1 отличается от любой другой гоночной категории тем, что там всё время что-то происходит, но чтобы за этим следить, нужно быть по-настоящему погружённым в эту атмосферу. Стоит сделать перерыв на месяц, и вы сразу пропустите очень многое.

Если же человек втягивается, он продолжает смотреть гонки. Для меня Формула 1 – не только спорт, это ещё и шоу. В нашем спорте есть и техническая сторона, и политика, и знаменитости – всё это привлекает людей. Очень важно, чтобы гонки проходили интересно, но дело не только в этом.

Именно поэтому я сторонник того, чтобы Формула 1 оставалась на высоком технологическом уровне. Если она превратится в монокласс, и у всех команд будут одинаковые машины, ей настанет конец. Через 10 лет мы никому не будем интересны. Хороших гонок много, вот только их никто не смотрит. Люди следят за Формулой 1, но лишь на 30% это объясняется интересом непосредственно к гонкам.

Дискуссии на эти темы продолжаются на заседаниях Стратегической группы Формулы 1, которые проходят при закрытых дверях, но сейчас для меня главное – обеспечить, чтобы команда Haas и наша машина были готовы в 2020 году выступать на максимально возможном уровне.