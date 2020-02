Формально команда из Фаэнцы всё ещё именуется Toro Rosso, и все её аккаунты в социальных сетях носят прежнее название, но уже скоро оно официально поменяется на AlphaTauri.

Вчера на базе команды впервые был заведён двигатель Honda на новой машине, о чём в воскресенье отрапортовала и её пресс-служба, и мотористы Honda. Доказательства были опубликованы в социальных сетях, и это скорее аудио-, а не видеоклип, хотя некий визуальный ряд имеется.

Но он ограничивается практически чёрно-белым логотипом AlphaTauri, а также индексом новой версии силовой установки – Honda RA620H, зато в анимированной версии. Впрочем, главное – мы слышим её звук!

Who else is Fired Up for the 2020 @f1 season? 🔊🔥 ⁣ #AlphaTauri #F1 pic.twitter.com/edAbpnypYG

— Toro Rosso (@ToroRosso) February 9, 2020