В Renault надеются удержать Даниэля Риккардо

Контракт Даниэля Риккардо с Renault истекает в конце года, и в команде понимают, что им придётся приложить усилия, чтобы удержать австралийца. Директор Renault Sport Racing Ален Прост заявил, что переговоры с гонщиком должны начаться в ближайшее время.

Ален Прост: «Мы очень многое изменили в команде, Даниэль видит первые результаты нашей работы. Надо сказать правду – мы не ждём ничего особенного от этого сезона. Это должно быть обидно Даниэлю, ведь для него это второй сезон без особых ожиданий, но всё должно пройти лучше.

Всё будет зависеть скорее от его видения наших перспектив в 2021 году, а также от предложений соперников. Если бы мы подняли этот вопрос пару месяцев назад – тогда ситуация сильно отличалась от нынешней, но с тех пор Шарль Леклер заключил долгосрочный контракт с Ferrari, а Макс Ферстаппен – с Red Bull Racing. Если Риккардо получит предложение от Mercedes или Ferrari, то он, прежде всего, сам должен принять решение. В этой ситуации не всё в наших руках».

Руководитель команды Сирил Абитебул заявил, что главными проблемами на переговорах с Риккардо станут оставшиеся свободные места в других командах и время.

«Давайте честно признаем, что в прошлом году мы не смогли добиться ожидаемых результатов, – сказал Абитебул. – По-моему, в первую очередь Даниэль хотел бы узнать, сможем ли мы дать ему более конкурентоспособную машину, ведь если нам не удалось это сделать в этом году, то откуда она появится в следующем году. Я прекрасно это понимаю.

Раньше мы привлекали хороших гонщиков тем, что они ждали от Renault, что мы станем сильнее. Но в какой-то момент нам потребуется больше, чем просто надежда на прогресс. Нам нужно стать хорошей командой, чтобы сохранить нынешний состав пилотов».

Даниэль Риккардо понимает, что от его решения в этом году зависит его будущее и шансы когда-нибудь побороться за титул.

«Я в сложной ситуации – как и у многих, у меня нет контракта на следующий сезон, – продолжил Риккардо. – У меня нет никаких письменных договорённостей с Renault после этого года, но чтобы ни произошло в ближайшие несколько месяцев или по ходу сезона, я на 100% мотивирован выполнить свою работу. Я пока не думал о возможных вариантах в какой-нибудь другой команде.

В прошлом году я не знал, сможем ли мы побороться за победы, но по-моему, в этом году мы гораздо лучше готовы к тому, чтобы всё сделать верно и добиться того, на что я рассчитывал, подписывая контракт. Я верю, что эта машина позволит мне побороться за победы, и я, конечно, сделаю всё необходимое, чтобы у нас получилось.

Я очень хочу, чтобы всё сработало. Я хочу добиться успеха в этом году, чтобы независимо от развития событий мог бы высоко держать голову, как если бы мы сделали всё возможное».