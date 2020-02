Видео: Тизер новой машины AlphaTauri

В пятницу 14 февраля в Зальцбурге пройдёт презентация команды AlphaTauri, ранее известной как Toro Rosso, и новой машины AT01. Прямая трансляция мероприятия начнётся в 22:00 по московскому времени.

Желая подогреть интерес к предстоящему событию, в AlphaTauri опубликовали видеоролик с тизером машины 2020 года и намёком на возможную ливрею.

