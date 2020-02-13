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Автоспорт

У Элбона и Ферстаппена одинаковые требования к машине

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Александер Элбон пока не садился за руль новой машины Red Bull Racing – это ему предстоит на тестах в Барселоне, а вчера в ходе съёмочного дня в Сильверстоуне он наблюдал за тем, как на трассе работал его напарник, Макс Ферстаппен. По словам Элбона, в межсезонье ему удалось неплохо отдохнуть, и теперь со свежими силами он готов вновь взяться за дело.

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Александер Элбон: «Зимние каникулы прошли неплохо, так что сейчас у меня отличное настроение. В основном я просто расслаблялся, но, что важно, сочетал отдых с тренировками. А потом приступил к работе на симуляторе, мы занимались доводкой новой машины, взаимодействовали с командой, объясняя, в каком направлении хотелось бы двигаться.

Этим мы занимались вместе с Максом Ферстаппеном, ведь у нас практически одинаковые взгляды на то, что нам нужно.

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А вообще после прошлого года, который был очень богатым на события, было приятно немного расслабиться, но теперь у меня вполне чёткое представление о том, как надо действовать дальше».

Источник:www.f1news.ru
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