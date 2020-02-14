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Автоспорт

Льюис Хэмилтон проходит подгонку сиденья в Брэкли

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Презентация Mercedes запланирована на 14 февраля, а сегодня на базе команды в Брэкли Льюис Хэмилтон проходит подгонку сиденья, о чём он сообщил болельщикам через Instagram.

Льюис Хэмилтон: «Всем привет! Хотел поделиться с вами зарядом позитивной энергии. Сегодня с утра мне нужно было немного потренироваться, но почему-то я чувствовал некую слабость. Вы знаете, как это бывает: в какие-то дни чувствуешь себя лучше, в какие-то – хуже, и тут важно прислушиваться к твоему организму.

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Но я всё-таки выполнил программу дня и теперь отправляюсь на базу команды, чтобы пройти подгонку сиденья. Это будет интересно – заодно и проверим, сохранил ли я прежнюю форму! А вообще я в предвкушении завтрашнего дня, когда мне предстоит сесть за руль новой машины!»

Источник:www.f1news.ru
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