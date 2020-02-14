Стоффель Вандорн о контракте с Mercedes

Сегодня в Mercedes не только представили новую машину W11, но и объявили о контракте резервного пилота со Стоффелем Вандорном. Бельгиец сейчас находится в Мексике, где готовится к очередному этапу Формулы Е, но нашёл время, чтобы прокомментировать в социальных сетях подписанное соглашение.

Стоффель Вандорн: «Я очень рад присоединиться к команде Mercedes в Формуле 1 в качестве резервного пилота. Меня ждёт напряжённый год, поскольку я буду приезжать на все гонки Формулы 1, которые не пересекаются с этапами Формулы Е. У меня плотный рабочий график, но меня это только радует, для меня это важный шаг.

Я уже в Мексике и полностью сосредоточен на предстоящем гоночном уик-энде. Надеюсь, смогу показать хороший результат. Посмотрим, что получится».