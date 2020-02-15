Льюис Хэмилтон: Начало хорошее!

Сегодня в Mercedes проводят обкатку новой машины. Проехав несколько кругов в Сильверстоуне, Льюис Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях…

Льюис Хэмилтон: «Я только что вылез из машины после её обкатки. Я очень давно пилотирую машины Формулы 1, но каждый раз с тем же энтузиазмом, а то и с большим. Не знаю, почему.

Машина ведёт себя отлично. Команда вложила столько сил в её создание, а я один из двух гонщиков, кому довелось её пилотировать. Я стараюсь обращать внимание на то, что меня окружает, на положение в кокпите, ощущения от рулевой колонки и баланса, а почувствовать его не так просто, когда трасса не в лучшем состоянии.

Сегодня всё прошло хорошо. Но до тестов мы не узнаем, насколько лучше стала машина. У меня нет ощущения, что мы далеко ушли от того, что было в Абу-Даби, так что начало хорошее».