Видео: Джордж Расселл прошёл подгонку сиденья

В Williams готовятся к завтрашней презентации новой машины и предсезонным тестам, которые стартуют в среду.

Джордж Расселл побывал на базе команды в Гроуве, чтобы поработать с инженерами, обсудить вопросы, требующие оперативного решения, и, конечно, пройти подгонку сиденья.

Пресс-служба команды подготовила небольшой видеоотчёт об этом, но вот что любопытно: в начале года появились сообщения, что в концерне Unilever приняли решение свернуть программу в Формуле 1, следовательно, логотипов бренда Rexona на машинах Williams больше не будет. Как не должно быть и логотипов польской нефтегазовой компании Orlen, которая с этого сезона стала титульным спонсором Alfa Romeo Racing.

Однако в кадре мы видим Расселла в прошлогоднем шлеме, на нём все логотипы пока остались. Вероятно, к началу тестов оформление шлема поменяется, но всё равно несколько странно, что это не сделано до сих пор.

Это видео опубликовано пресс-службой Williams только сегодня, комментарий к нему такой: «Джордж Расселл провёл пару напряжённых дней на базе команды. Позади последние приготовления, впереди работа на трассе в Барселоне».

Before: Final factory prep 🏭

Next: Hitting the track in Barcelona 🙌

A busy couple of days for @GeorgeRussell63 👊 pic.twitter.com/MuMPDBb6ur

— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 16, 2020