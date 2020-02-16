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Автоспорт

Видео: Джордж Расселл прошёл подгонку сиденья

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В Williams готовятся к завтрашней презентации новой машины и предсезонным тестам, которые стартуют в среду.

Джордж Расселл побывал на базе команды в Гроуве, чтобы поработать с инженерами, обсудить вопросы, требующие оперативного решения, и, конечно, пройти подгонку сиденья.

Пресс-служба команды подготовила небольшой видеоотчёт об этом, но вот что любопытно: в начале года появились сообщения, что в концерне Unilever приняли решение свернуть программу в Формуле 1, следовательно, логотипов бренда Rexona на машинах Williams больше не будет. Как не должно быть и логотипов польской нефтегазовой компании Orlen, которая с этого сезона стала титульным спонсором Alfa Romeo Racing.

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Однако в кадре мы видим Расселла в прошлогоднем шлеме, на нём все логотипы пока остались. Вероятно, к началу тестов оформление шлема поменяется, но всё равно несколько странно, что это не сделано до сих пор.

Это видео опубликовано пресс-службой Williams только сегодня, комментарий к нему такой: «Джордж Расселл провёл пару напряжённых дней на базе команды. Позади последние приготовления, впереди работа на трассе в Барселоне».

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Источник:www.f1news.ru
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