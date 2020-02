Видео: Первый круг Хэмилтона на новой Mercedes W11

Уже в день презентации новой машины Mercedes W11 гонщики команды вывели её на трассу в Сильверстоуне, провели первичную проверку всех систем и остались довольны полученными впечатлениями.

Льюис Хэмилтон поделился в социальных сетях полутораминутным видео, снятым бортовыми камерами машины по ходу самого первого круга, который он проехал по короткой конфигурации британской трассы.

«Первый круг из многих за рулём новой Mercedes W11, – прокомментировал шестикратный чемпион мира. – Невероятные ощущения, когда ты пилотируешь в первый раз после предыдущей гонки. Поехали!»

Lap 1 of many done with the new #W11, such an incredible feeling to drive for the first time since the last race. Let’s go💪🏾@MercedesAMGF1 pic.twitter.com/c2VHR5OS42

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 16, 2020