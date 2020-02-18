София Флёрш получила премию Laureus

В понедельник в Берлине прошла церемония вручения престижной спортивной премии Laureus. В категории «Возвращение года» награду получила немецкая пилотесса София Флёрш. В 2018-м София попала в серьёзную аварию во время Гран При Макао, но восстановилась и вернулась в гонки.

«Вернувшись в гонки, я реализовала свою мечту, – заявила Флёрш на церемонии Laureus. – Для меня большая честь держать в руках награду.

Я попала в серьёзную аварию в Макао. На видео она выглядит ужасно, но из кокпита авария не показалась мне такой страшной. Я прекрасно всё помню, но произошло всё настолько быстро, что я даже не успела осознать произошедшее. Я благодарна родителями и моей младшей сестре, ведь им пришлось тяжелее, чем мне.

Я пережила тяжёлые времена, но мечтала вернуться за руль гоночной машины. И мне удалось это сделать спустя 106 дней. Надеюсь, через несколько лет я вновь получу награду Laureus, но уже в категории «Спортсменка года».