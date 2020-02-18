В дни Гран При Франции пройдёт выставка F1 Revival

В честь 70-летия Формулы 1 и 50-летия автодрома Поль-Рикар организаторы Гран При Франции решили напомнить о наследии спорта выставкой исторических машин F1 Revival. На площади более 3000 кв.м. будут представлены более 70 машин, отражающих эволюцию Формулы 1 за 70 лет и оставивших след в истории автоспорта.

Среди экспонатов машины Ferrari, Renault, Cooper, Brabbham, March, Surtees, Lotus, Shadow, Tyrrell, McLaren, Arrows, Toleman, Larrousse, Ligier, Williams, Benetton, Prost, Toyota, Toro Rosso и Marussia. Машины, выпущенные с 1950 по 1980-й, будут представлены на одной площадке, а более поздние – на другой. Кроме того, по ходу гоночного уик-энда более 40 исторических машин проедут по трассе.

Эрик Булье, управляющий директор Гран При: «Я очень рад, что в паддоке появится выставка F1 Revival, и по ходу Гран При Франции пройдёт парад исторических машин. Мы организовали это шоу в честь двух юбилеев, которые отметим в дни Гран При, и это станет встречей людей разных поколений».