Андреас Зайдль: Самое главное для меня – быть реалистом

В своё время, во второй половине 2000-х, Андреас Зайдль уже работал в Формуле 1, и тогда он занимал одну из инженерных должностей в команде BMW Sauber. Когда баварский концерн свернул свою программу в чемпионате мира, Зайдль занимался проектом возвращения BMW в кузовную серию DTM, а в 2013 году перешёл в Porsche Motorsport, где стал руководителем заводской команды WEC.

Именно при нём гонщики Porsche трижды выигрывали «24 часа Ле-Мана», и конечно, это достижение сыграло важную роль в возвращении Зайдля в Ф1 и назначении его на должность руководителя команды McLaren.

Когда на встрече с журналистами в Барселоне его спросили, в чём разница между этими этапами его биографии, и какие главные уроки он извлёк для себя, начиная карьеру в Формуле 1, затем работая в WEC и теперь вновь вернувшись в чемпионат мира, но уже в новом качестве, Зайдль рассмеялся и сказал, что об этом он может говорить целый час.

«Прежде всего я хочу сказать, что отличия между моим первым периодом в Формуле 1 и нынешним не столь велики, – заявил он. – Конечно, машины с этими гибридными силовыми установками стали сложнее по сравнению с 2009 годом, но это нормальная эволюция.

Если попытаться провести сравнения с WEC, а в том чемпионате у Porsche тоже был довольно крупный заводской проект, понятно, что сам формат гонок там совсем другой, но подход к работе не сильно отличался. Хотя была принципиальная разница в подходе к процессу модернизации.

В WEC командам разрешено использовать только две версии машин в год, на остальные работы по доводке техники наложен мораторий. Также там применяются только две версии аэродинамических обвесов – для трасс, где нужна высокая прижимная сила, и для трасс, где прижим ниже. Тогда как в Формуле 1 у нас гораздо больше свободы и тут совсем иные правила игры.

Но в конечном итоге, полагаю, базовые принципы, которым надо следовать, чтобы добиться успеха, те же самые, вне зависимости от категории. Надо просто делать поправки на то, что команды могут быть разные по численности, располагать разными бюджетами, процесс модернизации может быть организован по-разному. Успех в автоспорте зависит от эффективной командной работы.

Вы должны добиться, чтобы все ваши специалисты занимали правильные должности, чтобы каждый на своём месте трудился с максимальной отдачей в соответствии со своим талантом. Чтобы каждый из них, приходя по утрам на работу, осознавал, какой вклад в общее дело он сможет внести.

Если говорить о моём переходе в McLaren, то тут мне повезло: в прошлом году, когда я присоединился к этой команде, она уже была на подъёме, поэтому мне было довольно просто начинать, и у меня было время всё спокойно проанализировать, поразмышлять над тем, какие изменения необходимо осуществить в будущем.

Самое главное для меня – быть реалистом и чётко понимать, каких результатов действительно можно добиться в этом году, каких – в следующем. Никогда нельзя забывать, сколько времени потребовалось Red Bull или Mercedes, чтобы стать по-настоящему конкурентоспособными, начать стабильно побеждать в гонках.

Разумеется, важно ставить перед собой амбициозные цели, но, с другой стороны, чудес не бывает, и всё достигается только упорным трудом. Потребуется время, чтобы подготовить все необходимые составляющие успеха, модернизировать инфраструктуру, повысить эффективность работы всей организации. Формула 1 – сложный спорт, но я доволен тем, чего нам удалось достичь за короткое время, и надо просто продолжать двигаться в этом же направлении».