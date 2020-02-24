Промоутер Гран При Вьетнама о подготовке к гонке

Исполнительный директор Vietnam Grand Prix Corporation Ле Нгок Чи рассказала о подготовке к первому в истории Гран При Вьетнама, который пройдёт 5 апреля.

Ле Нгок Чи: «Мы видели, как проведение Гран При благоприятно влияет на экономику и имидж новых рынков – в Сингапуре, Абу-Даби или в Баку. Свой Гран При позволит нам привлечь внимание к Вьетнаму и Ханою, где экономика развивается высокими темпами. Мы хотим доказать, что способны организовать спортивные события самого высокого уровня, привлечь туристов, дать местному населению возможность заработать на этом. Этап Формулы 1 – это не только создание рабочих мест, но и повод гордится нашей страной. Мы хотим, чтобы люди приехали на гонку и остались в Ханое, чтобы познакомиться с сокровищами нашего города и страны.

Интерес к Гран При растёт уже несколько месяцев – это результат наших усилий по продвижению этапа. Люди знакомятся с Формулой 1 и гоночным уик-эндом. Мы каждый день получаем вопросы о продажах билетов. Они гордятся, что в начале апреля на наш город окажется в центре внимания всего мира. К тому же это самое красивое время года, когда погода располагает к различным мероприятиям.

Мы стараемся заинтересовать как можно больше зрителей. Мы довольны продажами билетов – они заметно выросли за последние несколько месяцев. Формула 1 – новый спорт для Вьетнама, и нужно познакомить людей с ним. Мы очень хотим привлечь местную аудиторию, ведь это создаст идентичность Гран При. По нашим предположениям, в первый год 80% зрителей будут вьетнамцами, но мы заметили интерес со стороны Таиланда – тайцы тоже приедут поддержать Александера Элбона и Red Bull Racing. Наконец, как и другие промоутеры, мы обратили внимание на «эффект Макса Ферстаппена» и тоже создали Оранжевую трибуну специально для его болельщиков.

Я мечтаю, что когда-нибудь в Формуле 1 появится вьетнамский гонщик, но сейчас речь идёт только о том, чтобы всем показать, что мы умеем ежегодно организовывать масштабные события в Ханое. Чтобы Гран При прошёл успешно, он должен вдохновить людей и найти отклик на международной арене. Мы понимаем, что это требует времени. Вырастет новое поколение болельщиков, возможно, появится гонщик из нашей страны. Кто знает?»