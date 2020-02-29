Формула E: Победа да Кошты и подиум Верня

Трасса в Марракеше принимала гонку Формулы E в четвёртый раз, это городское кольцо довольно интересной конфигурации, по форме напоминающей восьмёрку. Несколько прямых отрезков средней длины и 15 поворотов ставят перед гонщиками непростые задачи, и борьба здесь часто носит весьма ожесточённый характер.

Так было и сегодня. Обладатель поула Антонио Феликс да Кошта (DS Techeetah) стартовал отлично, Макс Гюнтер (BMW) также сохранил свою вторую позицию, тогда как Андре Лоттерер (Porsche) в первых же поворотах пропустил Ника де Вриза (Mercedes), а Себастьен Буэми (Nissan) – своего напарника, Оливера Роулэнда. Но если Гюнтер висел на хвосте у лидера, то де Вриз за один круг потерял более двух секунд и, похоже, сдерживал остальных.

Действующий чемпион Формулы E Жан-Эрик Вернь пропустил тренировку из-за проблем со здоровьем и не лучшим образом провёл квалификацию, но это не помешало ему пробиваться вперёд: за пару кругов он отыграл три позиции и ехал восьмым. Впрочем, при этом он не слишком экономно расходовал энергию, и команда по радио предупредила его, чтобы он действовал более осмотрительно. Как показало дальнейшее развитие событий, стратеги DS Techeetah были правы.

На восьмом круге стюарды приняли решение наказать де Вриза за нарушение правила о разрешённом количестве рекуперируемой энергии, и гонщик Mercedes получил штрафной проезд через боксы, что позволило Лоттереру переместиться на третью позицию.

Да Кошта, Гюнтер и Вернь, ехавший уже шестым, активировали режим повышенной мощности – французу это позволило красивым манёвром опередить Буэми, и 11-й круг действующий чемпион мира начал на пятой позиции. Затем он обогнал ещё и Мортару и уже ехал в первой четвёрке.

Буквально на следующем круге француз сломил сопротивление Лоттерера и вышел на третью позицию. Но гонщика Porsche эта ситуация не устраивала, несколько позже он тоже воспользовался режимом повышенной мощности и отыгрался.

На 15-м круге Гюнтер пошёл в решительную атаку на лидера и со второй попытки ему удалось опередить португальца. Но было похоже, что да Кошта специально пропустил соперника, чтобы сэкономить какую-то энергию, двигаясь вплотную позади него в зоне аэродинамического разрежения машины BMW. Косвенным подтверждением этому стала инструкция команды, которую по радио получил Гюнтер: ему велели избегать перерасхода энергии.

На 20-м круге это предположение подтвердилось, да Кошта вернулся в лидеры гонки и сразу оторвался от Гюнтера почти на полторы секунды. На том же круге Вернь вновь опередил Лоттерера и опять ехал третьим.

Когда до финиша оставалось чуть больше пяти минут, Вернь обогнал и Гюнтера, однако пуститься в погоню за лидером ему не удавалось, поскольку немец собирался отыграться, вплотную преследовал гонщика DS Techeetah, но тот весьма решительно и агрессивно отбивал все атаки.

Макс не сдавался, пытаясь найти способ опередить соперника, его вдохновляло то, что Вернь, защищаясь, не слишком экономно расходовал энергию. Упорство гонщика BMW в итоге было вознаграждено: на последнем круге Жану-Эрику пришлось сбросить скорость, просто чтобы дотянуть до финиша, и Гюнтер его опередил.

Счётчик показывал, что батареи машины Верня иссякли полностью, но он всё-таки смог сохранить третью позицию, хотя его на последних метрах дистанции вовсю прессинговал Буэми.

Заслуженная победа досталась да Коште, причём он увидел клетчатый флаг на 11 с половиной секунд раньше остальных – такие отрывы для Формулы E не вполне типичны.

«В середине гонки нам пришлось прибегнуть к тактическим играм, пропустив Гюнтера вперёд, но он, когда ехал впереди меня, действовал очень эффективно, – прокомментировал Антониу после финиша. – Но мы следовали своему плану, и он сработал. Я старался заставить Макса расходовать больше энергии, потому в нужный момент воспользовался режимом атаки, и у меня всё отлично получилось.

Я также должен отдать должное Жану-Эрику, моему напарнику. Этот уик-энд был для него очень тяжёлым, но он всё-таки смог подняться на подиум!»

После пяти этапов сезона Антониу Феликс да Кошта возглавил личный зачёт серии, набрав 67 очков и став девятым победителем в последних девяти гонках Формулы E. А благодаря тому, что Вернь также поднялся на подиум, DS Techeetah вышла на первую позицию в командном зачёте, опередив BMW.