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Автоспорт

Формула E: Победа да Кошты и подиум Верня

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Трасса в Марракеше принимала гонку Формулы E в четвёртый раз, это городское кольцо довольно интересной конфигурации, по форме напоминающей восьмёрку. Несколько прямых отрезков средней длины и 15 поворотов ставят перед гонщиками непростые задачи, и борьба здесь часто носит весьма ожесточённый характер.

Так было и сегодня. Обладатель поула Антонио Феликс да Кошта (DS Techeetah) стартовал отлично, Макс Гюнтер (BMW) также сохранил свою вторую позицию, тогда как Андре Лоттерер (Porsche) в первых же поворотах пропустил Ника де Вриза (Mercedes), а Себастьен Буэми (Nissan) – своего напарника, Оливера Роулэнда. Но если Гюнтер висел на хвосте у лидера, то де Вриз за один круг потерял более двух секунд и, похоже, сдерживал остальных.

Действующий чемпион Формулы E Жан-Эрик Вернь пропустил тренировку из-за проблем со здоровьем и не лучшим образом провёл квалификацию, но это не помешало ему пробиваться вперёд: за пару кругов он отыграл три позиции и ехал восьмым. Впрочем, при этом он не слишком экономно расходовал энергию, и команда по радио предупредила его, чтобы он действовал более осмотрительно. Как показало дальнейшее развитие событий, стратеги DS Techeetah были правы.

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На восьмом круге стюарды приняли решение наказать де Вриза за нарушение правила о разрешённом количестве рекуперируемой энергии, и гонщик Mercedes получил штрафной проезд через боксы, что позволило Лоттереру переместиться на третью позицию.

Да Кошта, Гюнтер и Вернь, ехавший уже шестым, активировали режим повышенной мощности – французу это позволило красивым манёвром опередить Буэми, и 11-й круг действующий чемпион мира начал на пятой позиции. Затем он обогнал ещё и Мортару и уже ехал в первой четвёрке.

Буквально на следующем круге француз сломил сопротивление Лоттерера и вышел на третью позицию. Но гонщика Porsche эта ситуация не устраивала, несколько позже он тоже воспользовался режимом повышенной мощности и отыгрался.

На 15-м круге Гюнтер пошёл в решительную атаку на лидера и со второй попытки ему удалось опередить португальца. Но было похоже, что да Кошта специально пропустил соперника, чтобы сэкономить какую-то энергию, двигаясь вплотную позади него в зоне аэродинамического разрежения машины BMW. Косвенным подтверждением этому стала инструкция команды, которую по радио получил Гюнтер: ему велели избегать перерасхода энергии.

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На 20-м круге это предположение подтвердилось, да Кошта вернулся в лидеры гонки и сразу оторвался от Гюнтера почти на полторы секунды. На том же круге Вернь вновь опередил Лоттерера и опять ехал третьим.

Когда до финиша оставалось чуть больше пяти минут, Вернь обогнал и Гюнтера, однако пуститься в погоню за лидером ему не удавалось, поскольку немец собирался отыграться, вплотную преследовал гонщика DS Techeetah, но тот весьма решительно и агрессивно отбивал все атаки.

Макс не сдавался, пытаясь найти способ опередить соперника, его вдохновляло то, что Вернь, защищаясь, не слишком экономно расходовал энергию. Упорство гонщика BMW в итоге было вознаграждено: на последнем круге Жану-Эрику пришлось сбросить скорость, просто чтобы дотянуть до финиша, и Гюнтер его опередил.

Счётчик показывал, что батареи машины Верня иссякли полностью, но он всё-таки смог сохранить третью позицию, хотя его на последних метрах дистанции вовсю прессинговал Буэми.

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Заслуженная победа досталась да Коште, причём он увидел клетчатый флаг на 11 с половиной секунд раньше остальных – такие отрывы для Формулы E не вполне типичны.

«В середине гонки нам пришлось прибегнуть к тактическим играм, пропустив Гюнтера вперёд, но он, когда ехал впереди меня, действовал очень эффективно, – прокомментировал Антониу после финиша. – Но мы следовали своему плану, и он сработал. Я старался заставить Макса расходовать больше энергии, потому в нужный момент воспользовался режимом атаки, и у меня всё отлично получилось.

Я также должен отдать должное Жану-Эрику, моему напарнику. Этот уик-энд был для него очень тяжёлым, но он всё-таки смог подняться на подиум!»

После пяти этапов сезона Антониу Феликс да Кошта возглавил личный зачёт серии, набрав 67 очков и став девятым победителем в последних девяти гонках Формулы E. А благодаря тому, что Вернь также поднялся на подиум, DS Techeetah вышла на первую позицию в командном зачёте, опередив BMW.

Источник:www.f1news.ru
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