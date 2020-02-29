Лео Турини об основных итогах предсезонных тестов

Подводить итоги предсезонных тестов можно по-разному. Кто-то пишет многословные и пространные обзоры, признаваясь при этом, что все рейтинги, выводы и умозаключения носят весьма приблизительный характер, ни в чём нельзя быть уверенным на 100%, и что в Мельбурне всё ещё может поменяться.

А вот Лео Турини, опытнейшему итальянскому журналисту, известному своими тесными связями с Ferrari, достаточно одной страницы, чтобы изложить основные тезисы.

Нет, тут удивляться нечему.

Откровения Маттиа Бинотто под конец тестов в Барселоне (если коротко: мы недостаточно быстры, мы не на тех позициях, на каких хотим быть, мы не можем обманывать ожидания людей и утверждать, что отправляемся в Мельбурн с намерениями бороться за победу) соответствуют тому, о чём мы и так догадывались этой зимой.

К сожалению.

Разумеется, и я говорю это вполне убеждённо, сезон очень длинный, и всё только начинается. С другой стороны, разница в скоростях, которая проявилась в Каталонии, хотя никто не спешил раскрыть все козыри, не такая уж маленькая.

Искренность Бинотто мне понятна. Нужно говорить правду, даже если она неприятная. Но, зная Ferrari, я не допускаю, чтобы они сдались так рано. Правда, меня пугает мысль о том, что в Маранелло могут сразу переключиться на подготовку к 2021 году, но не думаю, что у Маттиа есть подобные намерения.

И хотя прогнозы – дело неблагодарное, пока мне представляется, что первые два ряда в Австралии займут машины Mercedes и Red Bull (полагаю, что вопросы с надёжностью к этому времени будут сняты, по крайней мере, у чемпионской команды).

Под конец о пресс-релизе FIA, посвящённом соглашению по силовым установкам, достигнутому между федерацией и Ferrari. Лично у меня он вызывает чувство неловкости: стороны договорились, нам поспешили об этом сообщить, но детали соглашения останутся конфиденциальными. Боюсь, их мы не узнаем никогда.