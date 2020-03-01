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Автоспорт

Ф3: В Бахрейне стартовали предсезонные тесты

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Сегодня в Бахрейне проходят предсезонные тесты Формулы 3, в них принимают участие все гонщики десяти команд, которым предстоит выйти на старт первого этапа молодёжной серии, запланированного на 21-22 марта.

Как и можно ожидать, в районе автодрома Сахир стоит солнечная погода, уже утром температура воздуха превышает 20 градусов, днём воздух прогреется до +25. Но при этом дует ветерок, порывы которого достигают 19 км/ч.

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Работа на трассе проходит в две сессии: с 9.00 до 11.30, затем возобновится в 14.30, а завершится день в 17.00. Расписание составлено с учётом того, что параллельно будут проходить тесты Формулы 2, которые начнутся несколько позже, в 11.45.

В распоряжении команд шины средней жёсткости, что позволит по-разному выстраивать программу работы на трассе, в том числе проводить длинные серии кругов. Это важно для новичков чемпионата, ведь, например, в команде Prema, за которую в прошлом году выступал российский гонщик Роберт Шварцман, выигравший титул и перешедший в Ф2, состав сменился полностью.

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Среди 31 участника чемпионата есть один представитель России – это Александр Смоляр, гонщик SMP Racing, дебютант Формулы 3, выступающий за команду ART.

Источник:www.f1news.ru
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