На трассу в Сахире выехали машины Формулы 2

Вслед за машинами Ф3 на трассу в Бахрейне выехала более мощная техника – на автодроме в Сахире стартовали трёхдневные тесты Формулы 2.

С этого сезона молодёжная серия переходит на 18-дюймовые шины Pirelli, и гонщикам предстоит разобраться с особенностями работы с такой резиной на горячем и пыльном асфальте бахрейнской трассы, на которой уже через три недели пройдёт первый этап чемпионата.

Работа в течение дня организована так: утренняя сессия начинается в 11.45 и продолжается до 14.15. После перерыва гонщики вернутся на трассу уже в 17.15, и завершается вечерняя сессия в 19.45.

Тесты будут проходить с 1 по 3 марта. В распоряжении команд – резина двух составов, Hard и Soft.

Разумеется, общее внимание уже сейчас приковано к команде Prema, где выступает российский гонщик Роберт Шварцман, прошлогодний чемпион Ф3, и Мик Шумахер, у которого уже есть опыт полного сезона в Формуле 2.

Буквально в последний момент стало известно о замене в составе ART, заявленном на предсезонные тесты: Кристиан Лундгард не сможет принять в них участие: ближайшие две недели ему придётся провести на карантине в гостинице в Тенерифе. В отеле, где жили во время тренировочных сборов гонщики Академии Renault, зафиксирована вспышка коронавируса.

В этой ситуации руководство ART обратилось к столь опытному профессионалу, как Сергей Сироткин, гонщику российской программы SMP Racing, в 2016 году выступавшему в GP2 в составе этой команды. Сергей тогда по итогам сезона занял 3-е место в личном зачёте серии.

Никита Мазепин – ещё один представитель нашей страны в Формуле 2. В этом сезоне он выступает за команду Hitech Grand Prix, где его напарником стал опытный Лука Гиотто.

Revving into 2020🔥

Our first testing session of the year is underway! #F2 #F2Testing pic.twitter.com/kVv9doquoO

— Formula 2 (@FIA_F2) March 1, 2020