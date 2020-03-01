Соглашение Ferrari и FIA вызывает немало вопросов

Мы рассказывали о конфиденциальном соглашении между FIA и Ferrari, о котором было объявлено вчера, в последний день тестов.

Текст этого документа вызывает много вопросов, ответы на которые, вероятно, мы никогда не получим, поскольку в заявлении федерации прямо говорится: «Подробности соглашения останутся между сторонами».

Так соответствовала прошлогодняя силовая установка Ferrari техническому регламенту или нет?

Поскольку расследование FIA длилось несколько месяцев, понятно, что определённые основания для этого были. Также понятно, что вопрос оказался весьма сложным, и можно предположить, что Ferrari было тяжело убеждать инспекторов федерации в том, что двигатель в полной мере легален.

Судя по тексту заявления, в FIA решили определить команде из Маранелло наказание в виде своего рода «общественных работ»: стороны договорились о «ряде технических обязательств, которые… помогут FIA в её исследовательской деятельности по выбросам углекислого газа и альтернативным видам топлива».

Значит, повод для такого рода «лёгкого порицания» всё-таки был, хотя соперникам Ferrari может показаться, что Скудерия заслуживала более сурового наказания. Но если бы этот повод был по-настоящему серьёзным, по идее, федерация должна была бы признать некие технические решения, реализованные итальянскими мотористами, нелегальными. Если этого сделано не было, вероятно, инспекторы FIA что-то обнаружили, но не смогли однозначно доказать нарушение регламента.

И всё-таки некое открытие, сделанное федерацией, оказалось достаточно ценным и стоило заключения компромиссного соглашения с Ferrari. Как минимум это позволило прекратить расследование, избежав дальнейших затрат на его продолжение, которое в противном случае могло тянуться ещё долго и ни к чему не привести.

Если FIA сможет использовать результаты расследования для совершенствования технического регламента и методик контроля за его соблюдением, то уже это позволит федерации считать соглашение с Ferrari чем-то вроде победы.

Но вопросы всё-таки остаются и у соперников Скудерии, и у прессы, поскольку сделанное вчера заявление даёт повод упрекнуть FIA в недостаточной прозрачности решений. Поэтому вполне можно ожидать, что и те, и другие ещё не раз вернутся к этой теме.

Выбор момента для публикации решения не случаен: это произошло под конец тестов, когда уже не было времени на интервью с представителями сторон, а за оставшееся до Мельбурна время тема силовых установок Ferrari отойдёт на второй план из-за тревожной ситуации с распространением коронавируса.