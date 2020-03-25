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Автоспорт

Эстебан Окон: Я не хочу ни о чём жалеть

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В 2020-м Эстебан Окон вернулся в Формулу 1 после годичного перерыва и надеется так провести карьеру, чтобы после её завершения ни о чём не жалеть…

Эстебан Окон: «У гонщика не может быть полной уверенности в том, что он получит место в Формуле 1. Сожаление – худшее, что может быть в жизни, поэтому я должен быть уверен, что после завершения карьеры не буду ни о чём жалеть.

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Я всегда хотел пилотировать лучшие машины в мире, и в Формуле 1 действительно лучшие машины – это главная причина, почему я здесь выступаю. Мне просто нравятся гонки.

Я начал заниматься гонками в четыре с половиной года, и до сих пор помню каждую минуту того дня, когда впервые сел за руль карта. Я сразу же почувствовал страсть, и она до сих пор со мной.

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Здорово, когда удаётся оторваться от соперника. Я всегда стараюсь перехитрить, действовать умнее – очень приятно, когда это получается. В прошлом я становился чемпионом благодаря стабильности своих результатов, но запоминают того, кто побеждает».

Источник:www.f1news.ru
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