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Автоспорт

Мартин Брандл: Больше всего мне жаль команды

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Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sport F1 Мартин Брандл отвечал на вопросы болельщиков в твиттере. В частности, речь зашла о том, кто бы по его мнению стал чемпионом, выступая на одинаковых машинах – Льюис Хэмилтон или Макс Ферстаппен.

Мартин Брандл: «До 2019-го я бы без сомнения ставил на Льюиса, но ситуация постепенно меняется, поэтому сейчас мне особенно жаль, что мы с вами не можем наблюдать за борьбой Макса и Льюиса. 

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Как и все мы, гонщики тоже переживают по поводу ситуации с вирусом. Кому-то это сломает карьеру, не даст себя показать, кто-то не сможет добиться желаемого. Но больше всего мне в этой ситуации жаль команды, которым приходится выживать».

Источник:www.f1news.ru
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