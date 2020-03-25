Pirelli отложит переход на 18-дюймовые шины до 2022 года

После решения FIA, команд и Формулы 1 о продлении текущего регламента на 2022-й и ограничении доработки машин была очевидна и задержка с переходом на 18-дюймовые шины.

Представитель Pirelli подтвердил Racefans, что в компании поддерживают отсрочку перехода на 18-дюймовые шины – и скорректировали план тестов новой резины, уже намеченный на этот год. В целом, вся программа откладывается на 2022-й, как и переход на новый регламент.

«Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти оптимальный подход. Тесты 18-дюймовых шин перенесены на сезон 2021 года, о конкретных датах говорить пока рано», – заявил представитель Pirelli.