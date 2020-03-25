Риккардо: Не стоит слишком спешить с возвращением

Гонщики Формулы 1 по-разному проводят время, ожидая возобновления чемпионата. Ландо Норрис, Макс Ферстаппен и Николас Латифи участвуют в виртуальных гонках, а Даниэль Риккардо вернулся в родной Перт, где поддерживает физическую форму тренировками.

«Тренировки помогают поддерживать верный настрой, сохранять заряженность на борьбу, – рассказал Даниэль, отвечая на вопросы болельщиков в Instagram команды Renault. – Во время тренировок я испытываю небольшие приливы злости, что помогает мне оставаться в форме.

Сейчас подходящее время, чтобы выйти на пик формы. Мы вынужденно остаёмся в одном месте, у нас нет перелётов, нет смены часовых поясов. Сейчас все условия, чтобы воссоздать тренировочный лагерь, ведь по ходу сезона не всегда удаётся это сделать».

Даниэль Риккардо выигрывал Гран При Монако в 2018 году, и новость об отмене гонки по улицам княжества в 2020-м его огорчила: «Прошлой ночью я пересматривал записи с бортовой камеры в Монако, и мне было грустно. Я не знаю, когда мы вернёмся на трассу, и это меня огорчает. Думаю, это огорчает всех. Этап в Мельбурне был так близок, но реальность внесла свои коррективы. Хотелось бы знать, когда мы сможем вернуться, но с этим не стоит слишком спешить».

Даниэль в присущем ему стиле пошутил, что первая гонка после столь продолжительного перерыва может превратиться в хаос: «Я подумываю о том, чтобы вообще квалифицироваться последним, чтобы не попасть в завал в первом повороте. Я постараюсь держаться от этого подальше, чтобы потом выйти в лидеры на первом круге. Так что я откажусь от поула и стартую последним!»