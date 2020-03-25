Стюарт Смит: Гонщикам важно сохранять мотивацию

Стюарт Смит в качестве физиотерапевта работал с многими гонщиками, в том числе с Даниэлем Риккардо. Он считает, что в ситуации, когда начало чемпионата отложено на неопределённое время, гонщикам важно поддерживать хорошее психологическое состояние.

Стюарт Смит: «Сейчас крайне важно сохранять мотивацию, ставить перед собой конкретные цели на каждую неделю и добиваться их выполнения. Это могут быть как физические цели, к примеру – определённое число упражнений, так и психологические, над которыми нужно работать с тренером.

Гоночные симуляторы не полностью передают ощущения, которые пилот испытывает за рулём реальной машины, поэтому в первой гонке после длительного перерыва возможны ошибки, но такое бывает даже в футболе, когда спортсмен возвращается после травмы. Понадобится несколько кругов, чтобы адаптироваться к скорости и восстановить прежние ощущения, но тело быстро всё вспомнит.

Физическую форму во время паузы гонщики не потеряют. Предсезонная подготовка у пилотов продолжается около месяца – меньше, чем в некоторых других видах спорта. В Формуле 1 если в отпуске вы набрали килограмм-полтора, то можете сбросить вес меньше, чем за неделю, если приложите все силы».