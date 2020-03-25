Тревор Карлин опасается за будущее автоспорта

Основанная в 1996 году, компания Carlin Motorsport завоевала множество титулов в молодёжных сериях, а её руководитель Тревор Карлин работал со многими будущими гонщиками Формулы 1, среди них – Ландо Норрис, Жан-Эрик Вернь, Даниэль Риккардо, Нико Росберг, Себастьян Феттель, Роберт Кубица и Кевин Магнуссен.

В этом году команды Тревора Карлина должны были выступать в Формуле 2, Формуле 3, IndyCar и европейской серии Ле-Ман, но коронавирус остановил соревнования и британец опасается за будущее своей компании.

Тревор Карлин: «Я был в аэропорту по дороге на первый этап IndyCar, когда телефон просто сошёл с ума от новостей – в McLaren обнаружили коронавирус и Формула 1 отменила Гран При Австралии. Всё это вызвало эффект домино во всём мире. Через несколько часов отменили этап IndyCar, а потом развалилось и всё остальное.

Если нет гонок, у спонсоров нет причин за них платить. Вероятно, скоро они начнут задерживать платежи – и нам придётся выкручиваться. Если это будет продолжаться полгода, есть вероятность, что команда прекратит существование. Надеюсь, гонки вернутся в нашу жизнь раньше, но если пауза продлится полгода, вся индустрия автоспорта будет балансировать на лезвии ножа».