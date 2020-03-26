Гонка «500 миль Индианаполиса» перенесена на август

Организаторы серии IndyCar объявили о переносе знаменитой гонки «500 миль Индианаполиса» с 24 мая на 23 августа. Кроме того, с 9 мая на 4 июля перенесён этап GMR Grand Prix, проходящий в Индианаполисе, но на другой конфигурации «Старой кирпичницы» – той же, на которой проводились этапы Формулы 1 в начале 2000-х.

Роджер Пенске, организатор: «Май в Индианаполисе – моё любимое время года. Как и болельщики, я разочарован, что нам пришлось перенести проведение гонки «500 миль Индианаполиса».

Однако здоровье и безопасность участников соревнований, равно как и зрителей – наш главный приоритет. Мы считаем перенос этапов ответственным решением с учётом условий и ограничений, с которыми мы сталкиваемся».