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Автоспорт

Гонка «500 миль Индианаполиса» перенесена на август

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Организаторы серии IndyCar объявили о переносе знаменитой гонки «500 миль Индианаполиса» с 24 мая на 23 августа. Кроме того, с 9 мая на 4 июля перенесён этап GMR Grand Prix, проходящий в Индианаполисе, но на другой конфигурации «Старой кирпичницы» – той же, на которой проводились этапы Формулы 1 в начале 2000-х.

Роджер Пенске, организатор: «Май в Индианаполисе – моё любимое время года. Как и болельщики, я разочарован, что нам пришлось перенести проведение гонки «500 миль Индианаполиса».

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Однако здоровье и безопасность участников соревнований, равно как и зрителей – наш главный приоритет. Мы считаем перенос этапов ответственным решением с учётом условий и ограничений, с которыми мы сталкиваемся».

Источник:www.f1news.ru
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