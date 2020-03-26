Четверг, 26 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортОрганизаторы отложили «Фестиваль скорости» в Гудвуде
Автоспорт

Организаторы отложили «Фестиваль скорости» в Гудвуде

AdminНет комментариев
Добавлено

«Фестиваль скорости» в Гудвуде – самое масштабное событие автоспортивного сезона в Великобритании наравне с гонкой Формулы 1 в Сильверстоуне. Достаточно сказать, что в прошлом году его посетили более двухсот тысяч человек. В 2020-м фестиваль должен был пройти с 9-го по 12 июля, но сегодня организаторы объявили о решение отложить проведение мероприятия.

Во вторник британская федерация автоспорта отозвала все разрешения на проведение гоночных мероприятий до конца июня, но в Гудвуде решили перестраховаться и отложить «Фестиваль скорости». Новая дата проведения не названа.

Читайте также:  Команда SMP Racing на подиуме в Ле-Мане

«В Гудвуде всегда гордились способностью дарить незабываемые впечатления от автоспорта, но для этого мы должны обеспечить безопасность болельщиков, гонщиков, сотрудников команд, волонтёров и обсуживающего персонала. Мы приняли грустное решение отложить проведение «Фестиваля скорости». Безопасность и здоровье наших гостей – главный приоритет», – говорится в официальном сообщении организаторов.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Сочи Автодром закрыт для посетителей

Берни Экклстоун критикует FIA

Хюлкенберг: В Монако комендантский час только ночью

Тойохару Танабе: Осталось дождаться нового календаря

Даниил Квят: Тренировки помогают отвлечься

Закрыть