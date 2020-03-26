Организаторы отложили «Фестиваль скорости» в Гудвуде

«Фестиваль скорости» в Гудвуде – самое масштабное событие автоспортивного сезона в Великобритании наравне с гонкой Формулы 1 в Сильверстоуне. Достаточно сказать, что в прошлом году его посетили более двухсот тысяч человек. В 2020-м фестиваль должен был пройти с 9-го по 12 июля, но сегодня организаторы объявили о решение отложить проведение мероприятия.

Во вторник британская федерация автоспорта отозвала все разрешения на проведение гоночных мероприятий до конца июня, но в Гудвуде решили перестраховаться и отложить «Фестиваль скорости». Новая дата проведения не названа.

«В Гудвуде всегда гордились способностью дарить незабываемые впечатления от автоспорта, но для этого мы должны обеспечить безопасность болельщиков, гонщиков, сотрудников команд, волонтёров и обсуживающего персонала. Мы приняли грустное решение отложить проведение «Фестиваля скорости». Безопасность и здоровье наших гостей – главный приоритет», – говорится в официальном сообщении организаторов.