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Автоспорт

В IndyCar запускают свой виртуальный чемпионат

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Вслед за Формулой 1 о запуске виртуального чемпионата объявили в американской гоночной серии IndyCar. Если на прошлой неделе в виртуальном Гран При Бахрейна из действующих гонщиков Формулы 1 участвовали только Ландо Норрис и Николас Латифи, то в чемпионате IndyCar iRacing Challenge подтвердили участие 25 из 31 действующих гонщиков IndyCar. В их числе первая тройка по итогам прошлого сезона – Джозеф Ньюгарден, Симон Пажено и Александер Росси.

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Первый этап серии состоится уже в эту субботу, а трассу выберут болельщики голосованием за один из двух вариантов – Уоткинс-Глен или Мичиган Спидвей. Гонщики сначала проведут 10-минутную квалификацию, после чего состоится гонка. Интересен ещё и тот факт, что гонщики будут выступать на машинах в цветах своих команд.

Всего запланировано шесть этапов серии IndyCar iRacing Challenge. Помимо субботней гонки, 4 апреля состоятся виртуальные заезды на трассе Барбер Моторспорт Парк, 11 апреля – на трассе, которую выберут гонщики, 18 апреля – на трассе, выбранной случайным образом, 25 апреля – на трассе COTA в Остине и 2 мая на трассе, не принимающей этапы IndyCar.

Источник:www.f1news.ru
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