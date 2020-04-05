eSport: Гонку в Алабаме выиграл Скотт Маклафлин

Новозеландец Скотт Маклафлин, двукратный чемпион кузовной серии V8 Supercars, ныне готовящийся к дебюту в IndyCar, выиграл Гран При Алабамы – второй этап виртуальной серии iRacing Challenge.

Это ему далось за счёт раннего пит-стопа, который он провёл на 12-м из 45 кругов гонки – до того, как тремя кругами позже на трассе Barber Motorsport появились жёлтые флаги.

Остальные гонщики поехали в боксы примерно в районе 25 круга – и в этот момент Маклафлин вышел в лидеры, но ему не должно было хватить топлива до финиша. Однако задачу ему облегчило то, что двое из фаворитов гонки, Сейдж Карам и Феликс Розенквист, столкнулись на трассе.

Шведский гонщик входил в поворот на слишком высокой скорости, поэтому не смог удержать машину на траектории, а Карам попытался этим воспользоваться. Но когда Феликс возвращался на траекторию, между машинами произошёл контакт, и обе оказались за пределами трассы.

Вскоре после этого столкновения Маклафлин прибавил, увеличил отрыв от соперников, затем провёл второй пит-стоп и вернулся в гонку на третьей позиции. Но настроен он был весьма решительно, поэтому довольно быстро переместился на второе место, а затем догнал и опередил Скотта Спида, лидировавшего на тот момент.

До финиша оставалось пять кругов, но Маклафлина догонял Уилл Пауэр, его напарник по команде Penske, и уже маячил в его зеркалах заднего вида. И всё-таки новозеландский гонщик смог удержать лидерство и победить. Третьим финишировал Спид, в своё время выступавший за Toro Rosso в Формуле 1.

Четвёртое место досталось Алексу Палоу, а замкнул первую пятёрку Симон Пажено, победитель прошлогодней гонки Indy 500. Также стоит отметить восьмое место Роберта Уиккенса, впервые участвовавшего в гонке после травм, полученных в августе 2018 года на этапе IndyCar в Поконо. Если учесть, что канадец лишь несколько дней назад начал осваивать симулятор iRacing и специальное ручное управление, то это просто феноменальный результат.