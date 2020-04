Себастьян Феттель обратился к болельщикам

Пресс-служба Ferrari опубликовала короткое обращение Себастьяна Феттеля к поклонникам Формулы 1, в котором четырёхкратный чемпион мира призывает не терять веры в то, что все трудности удастся преодолеть, и лучшие времена обязательно наступят.

Себастьян Феттель: «Обращаюсь ко всем в эти непростые и небезопасные времена: продолжайте надеяться и верить! Думаю, если каждый внесёт свой небольшой вклад в общее дело, если мы попытаемся помочь друг другу – мы сможем всё это преодолеть.

Надеюсь, вскоре всё вернётся в нормальное русло, поэтому берегите здоровье и будьте в безопасности!»

A short message from Seb to all of you 💪 Stay safe ❤️ #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/KXZ6kDlUXA

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 5, 2020