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Автоспорт

Себастьян Феттель обратился к болельщикам

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Пресс-служба Ferrari опубликовала короткое обращение Себастьяна Феттеля к поклонникам Формулы 1, в котором четырёхкратный чемпион мира призывает не терять веры в то, что все трудности удастся преодолеть, и лучшие времена обязательно наступят.

Себастьян Феттель: «Обращаюсь ко всем в эти непростые и небезопасные времена: продолжайте надеяться и верить! Думаю, если каждый внесёт свой небольшой вклад в общее дело, если мы попытаемся помочь друг другу – мы сможем всё это преодолеть.

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Надеюсь, вскоре всё вернётся в нормальное русло, поэтому берегите здоровье и будьте в безопасности!»

Источник:www.f1news.ru
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