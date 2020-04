Риккардо тренирует… меткость

Обычно гонщикам Формулы 1 не приходится специально занимать своё время – график и так весьма напряженный, но в вынужденном отпуске каждый пытается найти себе какое-то занятие.

Даниэлю Риккардо можно позавидовать, он не заперт в четырёх стенах и проводит затянувшиеся каникулы дома в Австралии, но и на родительской ферме в Перте бывает скучновато, так что пару раз в неделю австралиец публикует в Instagram весточки о том, как он проводит время.

Сегодняшняя посвящена тренировке меткости – целый день тренировок не прошёл даром!

If this is a sport sign me up. I’m here all day.

Публикация от Daniel Ricciardo (@danielricciardo) 14 Апр 2020 в 2:29 PDT