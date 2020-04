Даниэль Риккардо занимается паркуром на дому

Мы не раз рассказывали о том, как весело Даниэль Риккардо проводит вынужденные каникулы в своей родной Австралии, но на этот раз гонщик Renault превзошёл сам себя.

Чтобы повеселить болельщиков, он вместе с друзьями снял целый клип про то, как можно (и нужно!) нескучно проводить время в самоизоляции – правда, при условии, что жилищные условия позволяют, а рядом с домом есть бассейн.

Впрочем, инициатором был не он, а его приятель, австралийский сноубордист Скотти Джеймс, бронзовый призёр Зимней Олимпиады 2018 года, бросивший Даниэлю вызов и предложивший заняться паркуром.

Смотрите сами, что из этого вышло. Комментарии тут излишни, но нет сомнений, что «кино» вам так понравится, что захочется посмотреть его как минимум ещё раз!

Daniel Ricciardo no tiene igual. 😂

There is no other like @danielricciardo. 😂 pic.twitter.com/XftKFoUAPz

— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) April 18, 2020