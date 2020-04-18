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Автоспорт

Даниэль Риккардо занимается паркуром на дому

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Мы не раз рассказывали о том, как весело Даниэль Риккардо проводит вынужденные каникулы в своей родной Австралии, но на этот раз гонщик Renault превзошёл сам себя.

Чтобы повеселить болельщиков, он вместе с друзьями снял целый клип про то, как можно (и нужно!) нескучно проводить время в самоизоляции – правда, при условии, что жилищные условия позволяют, а рядом с домом есть бассейн.

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Про сорт здесь.

Впрочем, инициатором был не он, а его приятель, австралийский сноубордист Скотти Джеймс, бронзовый призёр Зимней Олимпиады 2018 года, бросивший Даниэлю вызов и предложивший заняться паркуром.

Смотрите сами, что из этого вышло. Комментарии тут излишни, но нет сомнений, что «кино» вам так понравится, что захочется посмотреть его как минимум ещё раз!

Источник:www.f1news.ru

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