Изола: Мы используем в ралли опыт Формулы 1

Руководитель автоспортивной программы Pirelli Марио Изола заявил, что опыт выступлений в Формуле 1 поможет итальянским шинникам в ралли…

Марио Изола: «За время работы в Формуле 1 мы многому научились – и продолжаем учиться. Весь этот опыт можно использовать в WRC – и в логистике, и в работе с резиной. У Pirelli славная история выступлений в ралли, для нас было важно туда вернуться.

При подготовке к следующему сезону в Формуле 1 нам нужно многое заранее отработать на симуляторе. В ралли на симуляторе сложно просчитать работу шин на гравийном покрытии и других сложных поверхностях, но мы можем обойти эти ограничения».