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Автоспорт

Изола: Мы используем в ралли опыт Формулы 1

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Руководитель автоспортивной программы Pirelli Марио Изола заявил, что опыт выступлений в Формуле 1 поможет итальянским шинникам в ралли…

Марио Изола: «За время работы в Формуле 1 мы многому научились – и продолжаем учиться. Весь этот опыт можно использовать в WRC – и в логистике, и в работе с резиной. У Pirelli славная история выступлений в ралли, для нас было важно туда вернуться.

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При подготовке к следующему сезону в Формуле 1 нам нужно многое заранее отработать на симуляторе. В ралли на симуляторе сложно просчитать работу шин на гравийном покрытии и других сложных поверхностях, но мы можем обойти эти ограничения».

Источник:www.f1news.ru
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